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بعد تسجيل 100 ألف وفاة بـ«كورونا».. رئيس وزراء بريطانيا: أتحمل المسؤولية وسنتخذ مزيداً من الإجراءات

بعد تسجيل 100 ألف وفاة بـ«كورونا».. رئيس وزراء بريطانيا: أتحمل المسؤولية وسنتخذ مزيداً من الإجراءات
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تواصل – وكالات :

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه يتحمل كامل المسؤولية عما قامت به حكومته بعد أن تخطت البلاد حاجز المائة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مما يشكل الحصيلة الأكبر للوفيات في أوروبا بأكملها، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داوننغ ستريت: “إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة.”

وعبر جونسون عن أسفه عن فقدان تلك الأرواح بالقول إن “من الصعب حساب الحزن الذي تحمله هذه الإحصائية القاتمة”.

وقال جونسون إن معدل الإصابة بالفيروس ظل “مرتفعًا للغاية” على الرغم من قيود الإغلاق التي كانت سارية في إنجلترا منذ 5 يناير.

وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في “الأيام والأسابيع القليلة المقبلة” حول “متى وكيف سيتم فتح البلاد مرة أخرى”.

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية تسجيل 1631 وفاة إضافية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 100 ألف و162 وفاة.

وبتسجيل المملكة المتحدة لحصيلة وفيات تتجاوز 100 ألف وفاة بفيروس كورونا، تصبح بذلك أصغر دولة تشهد مثل هذه الحصيلة القاتمة.

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