جمعية «إعلامي» تدشن هويتها البصرية وشعارها الجديد

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أعلنت الجمعية الإعلامية (إعلامي) والتابعة إشرافًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام اليوم الأربعاء ١٤ جمادى الثاني ١٤٤٢ھ الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢١م عن تدشين هويتها البصرية وشعارها الجديد.

وأوضح د. علي بن أحمد القحطاني رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تهدف إلى صناعة أثر إعلامي مجتمعي مستدام، وذلك عبر دعم الأنشطة الإعلامية والتكامل معها وتحفيز وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم إعلاميًا، والمساهمة في تطوير القطاع غير الربحي والعاملين فيه إعلاميًا على وجه الخصوص، والمشاركة في نشر وإنتاج المحتوى القيمي.

يذكر أن جمعية “إعلامي” هي أول جمعية غير ربحية تهدف لرفع الكفاءة الإعلامية للقطاع غير الربحي وإثراءه فنيًا.