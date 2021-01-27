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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الأرصاد»: توقعات بنشاط للرياح السطحية على 3 مناطق

«الأرصاد»: توقعات بنشاط للرياح السطحية على 3 مناطق
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تواصل – واس :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية و وسط المملكة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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