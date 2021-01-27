«الأرصاد»: توقعات بنشاط للرياح السطحية على 3 مناطق

تواصل – واس :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية و وسط المملكة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.