تحديث جديد لهواتف «آيفون».. مزايا وتحسينات للنظام

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء أمس الثلاثاء، وصول تحديث جديد لهواتف آيفون برقم ( iOS14.4).

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن التحديث الجديد يحتوي على إصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام.

وتابع الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات عبدالعزيز الرشيد أن التحدث الجديد متوفر أيضاً لأجهزة الايباد iPadOS14.4.