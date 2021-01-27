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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تحديث جديد لهواتف «آيفون».. مزايا وتحسينات للنظام

تحديث جديد لهواتف «آيفون».. مزايا وتحسينات للنظام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء أمس الثلاثاء، وصول تحديث جديد لهواتف آيفون برقم ( iOS14.4).

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن التحديث الجديد يحتوي على إصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام.

وتابع الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات عبدالعزيز الرشيد أن التحدث الجديد متوفر أيضاً لأجهزة الايباد iPadOS14.4.

 

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