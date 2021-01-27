تحديث جديد لهواتف «آيفون».. مزايا وتحسينات للنظام

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء أمس الثلاثاء، وصول تحديث جديد لهواتف آيفون برقم ( iOS14.4).
وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن التحديث الجديد يحتوي على إصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام.
وتابع الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات عبدالعزيز الرشيد أن التحدث الجديد متوفر أيضاً لأجهزة الايباد iPadOS14.4.
تحديث جديد وصل للآيفون برقم iOS14.4
يحتوي على اصلاحات للمشاكل السابقة وتحسينات للنظام وبنفس الوقت توفر ايضاً الإصدار لأجهزة الايباد iPadOS14.4.pic.twitter.com/BktwwyKiRj
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom)January 26, 2021