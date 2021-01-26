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«الصحة العالمية»: اجعلوا الفقراء في مقدمة متلقي لقاح كورونا

«الصحة العالمية»: اجعلوا الفقراء في مقدمة متلقي لقاح كورونا
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تواصل – وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن أفراد المجتمع الأكثر حرمانًا أو الفقراء يحتاجون لأن يكونوا من بين أوائل من يتلقون اللقاح المضاد لمرض “كوفيد -19″، بينما لا ينبغي تحصين المسافرين في هذه المرحلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة إرشادية أمس الثلاثاء: “في الفترة الحالية التي تتوافر فيها إمدادات محدودة للغاية من اللقاحات، فإن التطعيم التفضيلي للمسافرين الدوليين سيتعارض مع مبدأ الإنصاف”.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كوقيد – 19 الذي طورته شركة مودرنا الأمريكية بفاصل 28 يومًا بين الجرعتين.

وأضافت المنظمة أنها لا توصي أيضًا بتطعيم المسافرين في هذا الوقت لأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن التطعيمات ضد مرض كوفيد – 19 تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها قد تراجع توصيتها مع توافر المزيد من اللقاحات.

وتم نشر وثيقة إرشادات بالأمس، في الوقت الذي تطالب فيه بعض الدول الأوروبية التي تعتمد على السياحة، بوثيقة تثبت تلقى اللقاح أو ما يعرف باسم “جواز سفر اللقاح” للسماح برفع قيود السفر عن أولئك الذين تلقوا التطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب تطعيم العاملين الصحيين في الأماكن عالية الخطورة والطاعنين فى السن أولاً، يليهم الأشخاص المحرومون الذين يعيشون في ظروف معيشية تتسم بالازدحام والعاملين الصحيين الآخرين والمسنين والمعلمين.

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