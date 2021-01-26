خلال ديسمبر.. صادرات المملكة غير النفطية تسجل 16 مليار ريال

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كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس الثلاثاء، إجمالي قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر ديسمبر 2020.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر” ، أن إجمالي قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال ديسمبر 2020؛ بلغ ما قيمته 16 مليار ريال، غالبيتها من قطاعات: “البتروكيماويات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف”.

وأشارت إلى اختلاف أداء الصادرات السعودية غير النفطية في عام 2019، والذي بلغت فيه قيمتها 17 مليار ريال بحجم 5.2 مليون طن مقارنةً بـ 2020 التي بلغت فيه القيمة 16 مليار ريال بحجم صادرات 6.7 مليون طن.

ولفتت الهيئة إلى أن الصادرات في عام 2020 من قطاع البتروكيماويات بلغت قيمتها 9.8 مليار ريال، ومواد البناء 1.1 مليار ريال، والمنتجات الغذائية 0.5 مليار ريال والتعبئة والتغليف 0.4 مليار ريال.