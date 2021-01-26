رصيف على هيئة «مجسم القبور» يثير الجدل في أبها .. وأمانة عسير تعلق (صور)

تواصل – أحمد المحلي – أبها:

تدوال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا تشبه شواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها.

وانتقد عدد من أهالي منطقة عسير مشاريع الأمانة الخاصة بتنفيذ أحد مشاريع تحسين المشهد الحضري لخلوها من النواحي الجمالية.

موجة جدل

وأثارت الأرصفة الوسطية التي تقع بالقرب من مستشفى عسير المركزي جدلاً واسعاً بسبب طريقة التصميم التي تحولت إلى مشاريع تشويه كما وصفها البعض.

كما علق أحد المواطنين بشأن الرصيف قائلا: “مجسم للقبور على أحد الشوارع السياحية والرئيسة في مدينة أبها نفذته أمانة عسير، نفسي أعرف شعور المهندس المصمم“.

وقال آخر في تغريدة غاضبة: “بعد أشجار البلاستيك.. نصائب القبور أصبحت زينة في شوارعنا.. المهندس العبقري يريد الدمج بين (جودة الحياة) وجودة الممات.. وتذكير الناس بالآخرة في غدوهم ورواحهم”.

أمانة عسير ترد

من جهتها علقت أمانة عسير على الصور بقولها: “نقدر لكم اهتمامكم ونحيطكم بأن الموقع المشار إليه من قبلكم بجوار مستشفى عسير ما زال يخضع لأعمال التحسين والتجميل والتشجير والإنارة التي يتم العمل عليها هذه الفترة، والموقع لم تكتمل أعماله حتى الآن”.