«الضمان الصحي» يحدد موعد بدء تطبيق «العقد الموحد»

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ تطبيق العقد الموحد اعتبارا من تاريخ 1/2/2021م.

وأضاف مجلس الضمان الصحي، في بيان له عبر “تويتر”، أن العقد الموحد سيُطبق على العقود الجديدة أوالمجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص اعتبارا من 1/2/2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملا بالعقد الموحد خلال 12 شهراً.

ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.