توضيح من «الحياة الفطرية» بشأن قرار منع الصيد

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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية توضيحًا بشأن ورود بعض الاستفسارات حول منع الصيد خلال الفترة الحالية، والموضح في بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي نشر بتاريخ 9/ 6/ 1442هـ، والذي أشار إلى منع الصيد بكافة أشكاله.

وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذا المنع يشمل كافة أشكال الصيد بما في ذلك صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1442هـ.

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن العمل جاري حاليًّا لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.