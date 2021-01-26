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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية

«الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية
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تواصل – وكالات:

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية.

وصوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتا مقابل ثلاثة.

ويشغل دانيال سميث، مدير معهد الخدمة الخارجية السابق، موقع وزير الخارجية بالإنابة في الوقت الحالي.

و”بلينكن” من المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

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