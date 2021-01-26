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الأرصاد تتوقع: تقلبات جوية على معظم المناطق من الأربعاء إلى السبت

الأرصاد تتوقع: تقلبات جوية على معظم المناطق من الأربعاء إلى السبت
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد ​تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من يوم الأربعاء 14-06-1442 هـ / 27-01-2021 م إلى يوم السبت 17-06-1442 هـ / 30-01-2021 م.

وتوقع التقرير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تتأثر أجزاء من مناطق المملكة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

 

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