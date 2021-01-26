الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن المهلة بين جرعتي لقاح مودرنا المضاد لـ«كورونا»

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن المهلة بين جرعتي لقاح مودرنا المضاد لـ«كورونا»
0

تواصل – واس:

حسمت منظمة الصحة العالمية اليوم الجدل بشأن المهلة المتاحة بين الجرعتين بشأن استخدام لقاح مودرنا.

ودعا فريقها الاستشاري الإستراتيجي في مؤتمر صحفي إلى عدم تلقيح النساء الحوامل بهذا اللقاح ، إلا في حالة أن تكون عرضة لخطر كبير للإصابة كالعاملات في المجال الصحي، كما أوصى بعدم تلقي لقاح مودرنا سوى في المناطق التي يتوافر فيها علاج للحساسية المفرطة.

وأشار الفريق إلى أن المهلة بين تلقي الجرعة الأولى والثانية مدتها 28 يوماً، ويمكن أن تمتد إلى 42 يوماً (6 أسابيع ) في حالة الضرورة، مؤكداً أنه لا توجد بيانات حول تلقي المرضعات لهذا اللقاح، ومطالباً الدول لمعالجة الحواجز التي تحول دون الوصول العادل للقاحات.

من جانب آخر، قالت المتحدثة الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة توصي في إرشادات الرعاية السريرية المحدثة بإعطاء جرعات منخفضة من الأدوية المضادة لتجلط الدم لمرضى (كوفيد 19) لمنع تشكل الجلطات في الأوعية الدموية، كما أوصت مرضى كورونا الذين يعالجون في المنازل باستخدام أجهزة قياس الأكسجين في الدم.

مواد ذات صلة

شركة ألمانية تعتزم استخدام «طائرات مسيرة» لإيصال لقاحات «كورونا» للمناطق النائية

شركة ألمانية تعتزم استخدام «طائرات مسيرة» لإيصال لقاحات «كورونا» للمناطق النائية

متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب

متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب

الكويت تعلن تأجيل المرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية

الكويت تعلن تأجيل المرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية

«الصحة» تجري 43 ألف فحص مخبرياً جديداً لمحاصرة كورونا

«الصحة» تجري 43 ألف فحص مخبرياً جديداً لمحاصرة كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>