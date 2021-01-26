محافظ صندوق الاستثمار يكشف عن العائد المادي من الاستثمار في «سوفت بنك»

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كشف “ياسر الرميان” محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن العائد من استثمار الصندوق في سوفت بنك.

وأضاف أنه تم تحقيق عائد بقيمة 10 مليارات بنهاية 2020، وهي أرقام تزداد باستمرار، منوهاً إلى أن وصف هذا الاستثمار بالتعثر غير دقيق، فقد يكون تعثر في بداية 2020، لكنه تحول للربحية في نهاية العام.

وقال الرميان: بشكل عام لا يوجد هناك استثمار بدون مخاطر، فأي استثمار يتم النظر فيه للمخاطر وللعوائد الاستثمارية.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك توازن: أفضل استثمار بأقل المخاطر، وهناك إدارة للمخاطر والتي يمر من خلالها أي استثمار للصندوق ولا يقتصر على قرار إدارة الاستثمار، وفيها يتم النظر إلى الاستثمار وهل هو مجزي بالنظر إلى المخاطر التي يتم أخذها أم لا.