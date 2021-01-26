«سامسونج» تعتزم إطلاق هاتف Galaxy Xcover 5

تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير تقني نشر حديثاً عن أبرز مواصفات هاتف ”Galaxy Xcover 5″، الذي تستعد شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية إطلاقه ضمن سلسلة ”Galaxy Xcover“.

وأكد التقرير أنه تم رصد الهاتف على قاعدة بيانات ”Geekbench“، التي أظهرت أنه يتمتع بتصميم قوي مع عدة معايير للمقاومة، وسيكون أول هاتف ذكي متين لـ“سامسونج“ مزود بتقنية ”5G“.

وظهر الهاتف الجديد في قاعدة البيانات بنموذج رقم ”SM-G525F“، وسجل 182 نقطة في اختبارات ”الأنوية الأحادية“، و1148 نقطة في اختبارات ”الأنوية المتعددة“، ومن المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج ”Exynos 850“ من ”سامسونج“، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 4 غيغابايت.

وتقدم سامسونج الإصدار الجديد بنظام تشغيل ”Android 11″، ومن المتوقع أن يحاكي هاتف ”Galaxy XCover 5“ المميزات التي تقدمها سامسونغ في السلسلة، الهادفة بشكل رئيسي لدعم المستخدم بأعلى معايير المقاومة على مستوى المعايير العسكرية، ليدعم الهاتف مقاومة الصدمات والظروف المناخية المختلفة.

وحصل الهاتف على شهادة ”IP68“ لمقاومة الغبار والماء، ويستهدف الهاتف الأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة نشط، أو أولئك الذين يعملون في بيئات صعبة للغاية، ومن المتوقع أن تطلق سامسونغ هاتفها الذكي ”Galaxy XCover 5“ خلال العام الجاري.