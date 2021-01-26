«مرور عسير» يضبط قائد مركبة بسبب السرعة العالية و«المراوغة» (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة عسير من القبض على قائد مركبة لارتكابه مخالفتين.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن قائد المركبة ارتكب مخالفتين وهما: (السرعة العالية- المراوغة بين المركبات) بطريق الملك فهد.

وأضاف المرور أنه عرض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وقد تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.