«مرور عسير» يضبط قائد مركبة بسبب السرعة العالية و«المراوغة» (صور)

تواصل- فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة عسير من القبض على قائد مركبة لارتكابه مخالفتين.
وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن قائد المركبة ارتكب مخالفتين وهما: (السرعة العالية- المراوغة بين المركبات) بطريق الملك فهد.
وأضاف المرور أنه عرض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وقد تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
مرور منطقة عسير يضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفتين (السرعة العالية، المراوغة بين المركبات) بطريق الملك فهد، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وقد تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
#المرور_السعوديpic.twitter.com/oX00Tg81hH
— المرور السعودي (@eMoroor)January 26, 2021