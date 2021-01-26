«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

1 – مهندس أول (أ) – الشؤون الهندسية

درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الكهربائية

خبرة لا تقل عن 5 سنوات والإلمام ببرنامج الأوتوكاد.

2 – مدير تطوير (ب) – التحول الرقمي وذكاء الأعمال

بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، علوم حاسب، نظم معلومات أو ما يعادلهم

خبرة 6 سنوات منها 3 سنوات في إدارة المنتجات الرقمية.

– الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

الإلمام باللغة الإنجليزية والعربية.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مهندس أول (أ) (اضغط هنا).

– للتقديم على وظيفة (مدير تطوير (ب) (اضغط هنا).