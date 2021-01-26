«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:
1 – مهندس أول (أ) – الشؤون الهندسية
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الكهربائية
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات والإلمام ببرنامج الأوتوكاد.
2 – مدير تطوير (ب) – التحول الرقمي وذكاء الأعمال
- بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، علوم حاسب، نظم معلومات أو ما يعادلهم
- خبرة 6 سنوات منها 3 سنوات في إدارة المنتجات الرقمية.
– الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- الإلمام باللغة الإنجليزية والعربية.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:
– للتقديم على وظيفة (مهندس أول (أ) (اضغط هنا).
– للتقديم على وظيفة (مدير تطوير (ب) (اضغط هنا).