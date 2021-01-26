الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (قسم استقطاب الكفاءات) عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة  بمدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

1 – مهندس أول (أ) – الشؤون الهندسية

  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الكهربائية
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات والإلمام ببرنامج الأوتوكاد.

2 – مدير تطوير (ب) – التحول الرقمي وذكاء الأعمال

  • بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، علوم حاسب، نظم معلومات أو ما يعادلهم
  • خبرة 6 سنوات منها 3 سنوات في إدارة المنتجات الرقمية.

– الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
  • الإلمام باللغة الإنجليزية والعربية.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مهندس أول (أ) (اضغط هنا).
– للتقديم على وظيفة (مدير تطوير (ب)  (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

«الرميان»: صندوق الاستثمارات يستهدف توفير أكثر من 331 ألف وظيفة

«الرميان»: صندوق الاستثمارات يستهدف توفير أكثر من 331 ألف وظيفة

لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة للجنسين بـ«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني»

وظائف شاغرة للجنسين بـ«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>