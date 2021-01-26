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احذر.. 5 أضرار جسيمة بسبب الإفراط في تناول فيتامين «د»

احذر.. 5 أضرار جسيمة بسبب الإفراط في تناول فيتامين «د»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير طبي نشر مؤخراً عن أنه من الممكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين “د” إلى أضرار جسيمة بصحة الجسم.

وينجم عن ذلك ما يُعرف بـ ”سمية فيتامين د“، وهي حالة نادرة تحدث نتيجة ارتفاع مستويات الفيتامين في الجسم، بسبب تناول جرعات كبيرة من مكملات فيتامين د، ولكن ليس بسبب الأطعمة أو التعرض للشمس.

فرط الكالسيوم في الدم

يساهم  ”فيتامين د“ في زيادة امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم، مما يساهم في تراكم مستويات الكالسيوم في الجسم، الأمر الذي يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك الغثيان والقيء والتبول المتكرر، وقد يتفاقم الأمر إلى آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل ما يُعرف بحصوات الكالسيوم.

تشوهات القلب

أحد المضاعفات الخطيرة للإفراط في ”فيتامين د“، إذ إنه في أكثر الحالات حدة قد يصاب الشخص باعتلالات أو تشوهات في القلب، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب والعديد من المشاكل المرتبطة بهذا العضو الحيوي.

لذا من المهم استشارة الطبيب قبل تناول ”فيتامين د“ وغيره من المكملات، مع ملاحظة ظهور أي أعراض غريبة لتعديل الجرعة.

الجفاف

يندرج فيتامين د تحت فئة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وليس الماء، والإكثار من تناوله يزيد خطر إصابة الجسم بالجفاف، والتي تشمل أعراضه كلا من ارتفاع الحرارة وانخفاض ضغط الدم وتشنج العضلات والإمساك.

الإعياء والضعف

يؤدي ارتفاع مستويات فيتامين د في الجسم إلى الشعور بالضعف والإعياء غير المبرر، كما قد يُلاحظ فقدان في الشهية.

حصوات الكلى

من بين مشاكل الإكثار من هذا الفيتامين هو تكوين حصوات الكلى، والذي يحدث نتيجة زيادة الفيتامين لامتصاص الكالسيوم كما ذُكر أعلاه، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المعادن في الدم وتنتج عنه الحصوات.

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