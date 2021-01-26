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توقيع مذكرة لتوطين وظائف قطاع التخليص الجمركي بنسبة 100%

توقيع مذكرة لتوطين وظائف قطاع التخليص الجمركي بنسبة 100%
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت هيئة الجمارك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في اليوم العالمي للجمارك؛ لتوطين وظائف نشاط التخليص الجمركي، وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وقالت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن المذكرة تتضمن رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي، وموائمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي.

وأضافت الجمارك، أنه من المستهدف توطين 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي، بجانب توفير التأهيل والتدريب للمواطنين الراغبين بالعمل في القطاع.

وتتضمن المذكرة كذلك، بحسب الجمارك، تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في قطاع التخليص الجمركي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المذكرة تهدف إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي ورفع مستوى خدمة الأعمال الجمركية في المنافذ الحدودية للمملكة، إضافةً إلى دعم المنشآت المرخصة في تحقيق مستهدفات التوطين وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

 

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