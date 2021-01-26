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«التجارة» تحذر من «مواقع الفوركس» المشبوهة: لا يوجد من يحميك

«التجارة» تحذر من «مواقع الفوركس» المشبوهة: لا يوجد من يحميك
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مجدداً الجميع من مواطنين ومقيمين من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس المشبوهة.

وقالت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الفوركس والاستثمار غير المرخص لا يخضع لمراقبة الجهات الرسمية.. احذر التعامل معهم فلا يوجد من يحميك”.

يذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم ودعاوى تحقيق الربح في أسرع وقت ممكن، ويُفاجأ الضحية أنه وقع ضحية عمليات نصب واحتيال واستثمار  وهمي.

 

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