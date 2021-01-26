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«السديس» يوجه رسالة لمنسوبي شؤون الحرمين بشأن لقاح كورونا

«السديس» يوجه رسالة لمنسوبي شؤون الحرمين بشأن لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كافة العاملين برئاسة شؤون الحرمين على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح ضد فايروس كورونا.

وأشار السديس إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-، سارعت بتوفير اللقاح في مدة زمنية وجيزة، ضمن جهودها الكبيرة التي بذلتها لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من الأضرار الناتجة عن الجائحة، لافتًا إلى أن القيادة تولي سلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما أولوية قصوى.

 

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