«الرميان»: صندوق الاستثمارات يستهدف توفير أكثر من 331 ألف وظيفة

تواصل- فريق التحرير:

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن الصندوق أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الصندوق يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة.

وأضاف “الرميان” خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن الصندوق من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، موضحاً أن الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.

وأوضح أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، منوهاً بأنه تم تخصيص أربع محافظ للاستثمار المحلي، ومحفظتان للاستثمار الأجنبي.

وأكد “الرميان” أنه سيتم ضح تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة لصندوق الاستثمارات العامة، كما تم رفع حجم أصول صندوق الاستثمارات من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد.

وتابع أن الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعا محلياً، مع تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.