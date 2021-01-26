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بالصور.. «الجمارك» تكشف عن زي أفرادها الجديد في المنافذ

بالصور.. «الجمارك» تكشف عن زي أفرادها الجديد في المنافذ
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم (الثلاثاء)، عن زي أفرادها الجديد في المنافذ، وذلك تزامناً مع احتفالها باليوم العالمي للجمارك.

وأعلنت “الجمارك” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عن تدشين مشروع البوابات الذكية في المنافذ البرية الذي يُسهم في تسريع معدل الانسياب المروري ومنع التكدس في المنافذ.

كما تهدف لرفعجودة الحالة الأمنية للمنشآت والمواقع، ودوره الكبير في سهولة تطبيق السياسات الأمنية المختلفة من حيث رفع حالة التأهب الأمني إضافةً إلى أنه سيُساعد في توحيد معايير الرقابة الأمنية بالمنافذ.

 

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