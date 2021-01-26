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بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت سرقة السيارات عبر افتعال حادث مروري

بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت سرقة السيارات عبر افتعال حادث مروري
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 8 أشخاص بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات عبر افتعال حادِث مروري ومغافلة أصحابها.

وكشفت الداخلية عبر مقطع فيديو على حسابها بسناب شات، أن المتورطين هم 7 مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، مشيرة إلى أنهم امتهنوا صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بغفلة من قائدها وإخفائها بأحد الأحواش بحي السويدي جنوب الرياض.

وأوضحت أن المتورطين قاموا بالمتاجرة بأجزاء المركبات المسروقة بعد تفكيكها عبر منافذ بيع قطع الغيار المستعملة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 13 حادِثة.

وأكدت أنه تم ضبط المركبات المسروقة وإيقاف التشكيل العصابي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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