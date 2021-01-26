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«المرور»: 5 حالات تُلزِم قائد المركبة بالسير أقصى الجانب الأيمن من الطريق

«المرور»: 5 حالات تُلزِم قائد المركبة بالسير أقصى الجانب الأيمن من الطريق
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الحالات التي يتوجب خلالها على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

وجاء ضمن هذه الحالات: إذا كان قائد السيارة سينعطف إلى طريق آخر على يمينه، وكذلك إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يتوجب على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها، وكذلك عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

وآخر هذه الحالات إذا تقابل قائد المركبة مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

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