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شركة ألمانية تعتزم استخدام «طائرات مسيرة» لإيصال لقاحات «كورونا» للمناطق النائية

شركة ألمانية تعتزم استخدام «طائرات مسيرة» لإيصال لقاحات «كورونا» للمناطق النائية
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تواصل- وكالات:

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما السلالة المتحورة منه في العديد من دول العالم، تعتزم شركة ألمانية ناشئة استخدام طائرات مسيرة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى المناطق النائية.

وقال توم بلومر الرئيس التنفيذي لشركة “وينجكوبتر”: “حتى قبل الأزمة، زودنا 19 قرية في دولة فانواتو الجزرية جنوب المحيط الهادئ بالأدوية كجزء من مشروع تجريبي ناجح”.

وأعلنت الشركة أنها جمعت 18 مليون يورو أخرى من رأس المال الاستثماري من شركة “إكسبلورر كابيتال” في كاليفورنيا و “فيوتشري ريجيو جروث” الألمانية.

وتعتزم “وينجكوبتر” استخدام رأس المال الجديد لتطوير طائرة بدون طيار جديدة ذات قدرات أكبر، وسيُجرى إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع سابق للدراجات الكهربائية في مدينة فايترشتات الألمانية.

وقال بلومر: “لقد جلبنا خبراء من قطاع إنتاج السيارات، ونقوم حالياً اعتماداً على خبرتهم الفنية بإعداد سلسلة إنتاج. في المستقبل، نعتزم بناء عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة هناك”.

ويمكن للطائرة الصعود عموديا ثم التحليق مثل طائرة مروحية حتى في الظروف الجوية السيئة. الابتكار الرئيسي هو “دوارات الإمالة” التي طورها المؤسس المشارك جوناتان هيسيلبارت، والتي حصلت “وينجكوبتر” على براءة اختراعها في عام 2012.

من المتوقع أن يزداد فريق العمل في الشركة الناشئة من حوالي 100 شخص إلى أكثر من 130 شخص هذا العام.

وتتنافس “وينجكوبتر”مع غوغل وأمازون فيما يتعلق بتطوير طائرات مسيرة عالية الأداء. وكانت هناك بالفعل مشاريع مشتركة مع شركتي الخدمات اللوجستية “دي إتش إل” و”يو بي إس”، وكذلك مع شركة”ميرك” للكيماويات والأدوية.

ومن المقرر أيضاً أن يتم الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث تخضع “وينجكوبتر” حالياً لعملية الموافقة عليها من قبل إدارة الطيران الأمريكية.

 

 

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