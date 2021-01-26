«الشورى» يطالب «الصحة» بزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي

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طالب مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال، وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكد أنه على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة.

على جانب آخر، طالب المجلس، وزارة الطاقة بتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

كما طالب الوزارة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .