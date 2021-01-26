«الأرصاد»: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اعتدال نسبي في درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة.

وأضاف المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن محافظة القريات سجلت الصفر المئوي فجر اليوم.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً بوجه على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40-15كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42-16كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي بسرعة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-15كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.