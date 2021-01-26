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متى يكون شرب القهوة ضار بصحة الإنسان؟.. مختص يجيب (فيديو)

متى يكون شرب القهوة ضار بصحة الإنسان؟.. مختص يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المختص في القهوة عبدالله العامر، أن القهوة في الأصل مشروب صحي لكن تناولها بكثرة له أضرار على صحة الإنسان، مضيفاً أن تناولها في الصباح قبل وجبة الإفطار يكون ضار.

وأضاف “العامر” في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى تقرحات في المعدة وارتجاع بالمريء، مشيراً إلى أنه من الأفضل تناولها عقب الأكل.

وحول فوائد القهوة، أكد أنها منشط جيد للذاكرة وتؤخر ظهور الشيخوخة وهي محفز للدورة الدمـوية وصمامات القلب، كما تحارب ظهور سرطانات مثل الفم والبروستاتا وتساعد على إذابة الدهون.

ونصح بشرب 400 مليجرام من الكافيين فقط يومياً، مشيراً إلى أنه من الصعب القول بأن القهوة منزوعة الكافيين أفضل صحياً لأن السبب الرئيسي في تناول القهوة هو الاستفادة من تلك المادة التي تمنح النشاط والطاقة.

 

 

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