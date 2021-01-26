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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مصادر: «الإحصاء» تعتزم إجراء التعداد السكاني للعام الجاري «عن بعد»

مصادر: «الإحصاء» تعتزم إجراء التعداد السكاني للعام الجاري «عن بعد»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للإحصاء تعتزم إجراء التعداد السكاني للعام الجاري 2021 عن بعد.

وأوضحت المصادر أن التعداد سيتم من خلالتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء وتطوير بوابة إلكترونية تتمتع بتصميم متجاوب يسمح بمشاركة الزائر وتعبئة استبيان التعداد عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة للمسح الميداني- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشارت المصادر إلى تمكن الهيئة من جمع البيانات ومراجعتها وغيرها من العمليات بمختلف الطرق والمنهجيات من خلاله، حيث يتم تنصيبها في الهيئة وليس على بيئة الخدمات السحابية للحفاظ على الأمن وسرية البيانات.

 

 

 

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