الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لأسباب صحية.. تحذير من شركة «آبل» لمستخدمي آيفون 12

لأسباب صحية.. تحذير من شركة «آبل» لمستخدمي آيفون 12
0

تواصل – وكالات :

ذكر موقع macrumors ، أن شركة “آبل” الأمريكية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف “آيفون 12” وملحقات شاحن “ماغ سيف”.

وتقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة آمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب، بحسب “سكاي نيوز”.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو، والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمترا).

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.

مواد ذات صلة

«الدفاع المدني» يحذر من إهمال الصيانة الدورية لـ«السخانات الكهربائية»

«الدفاع المدني» يحذر من إهمال الصيانة الدورية لـ«السخانات الكهربائية»

تنبيه من «الدفاع المدني»: توخّوا الحذر وابتعدوا عن أماكن تجمع السيول

تنبيه من «الدفاع المدني»: توخّوا الحذر وابتعدوا عن أماكن تجمع السيول

«السوق المالية» تحذر من مخاطر الاقتراض على الأفراد

«السوق المالية» تحذر من مخاطر الاقتراض على الأفراد

أسهم أبل ترتفع 4 % مع زيادة إنتاج «آيفون»

أسهم أبل ترتفع 4 % مع زيادة إنتاج «آيفون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة