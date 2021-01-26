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«الحصيني» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس نهاية الأسبوع في المملكة

«الحصيني» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس نهاية الأسبوع في المملكة
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تواصل – فريق التحرير :

‏توقع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، طقسا دافئا نهاية الأسبوع بالمملكة.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر: “نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ في الرياض الفارق حوالى ست درجات مئوية”.

وأضاف : “متوقع المزيد في ارتفاع في الحرارة ذروته الجمعة 1442/6/16هـ تجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل”.

وتابع: “بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط وثم المملكة – إن شاء الله- ، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ دافئة نهارا باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاض في الحرارة من السبت 42/6/17هـ”.

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