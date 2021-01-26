وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

07:29

«إِنَّ اللَّهَ لا يَستَحيي أَن يَضرِبَ مَثَلًا ما بَعوضَةً فَما فَوقَها».. تلاوة خاشعة للشيخ الشريم من صلاة الفجر بالحرم المكي