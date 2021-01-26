وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – فريق التحرير :
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.
وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
الوظائف المتاحة بالمستشفى :
– فني أبحاث/ إدارة برنامج الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.
– استشاري عيون.
– كبير الصيادلة.
– مدير خدمات التموين.
– محلل الخدمات الإلكترونية.
– سكرتير أول.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.