«العدل» تكشف عن أجهزة خدمة ذاتية.. وتوضح سبب تأمينها (فيديو)

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أوضح وكيل التحول الرقمي وتقنية المعلومات بوزارة العدل، المهندس فهد الصليع، الخطوات التقنية المقبلة للوزارة في خدمة المواطنين.

وقال الصليع، في مداخلة مع برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”: “إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق لخدمات “ناجز” الإلكترونية، بالإضافة إلى ماكينات الخدمات الآلية في المولات التجارية والمواقع الحكومية الأخرى”.

وأشار إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية سوف تتضمن بصمة إلكترونية للتوثق من هوية المستفيد، والاتصال المرئي بكاتب عدل.

وأكد المهندس فهد الصليع أن هذه الأجهزة سوف تراعي كافة الجوانب الأمنية، حيث ستتم مراقبتها بعدد من الكاميرات مختلفة الزوايا، بما يضمن التأكد من عدم إكراه أحد من المستفيدين على إجراء أي عملية.