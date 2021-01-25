الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجمارك» تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم في المملكة خلال 2020 (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الجمارك، أمس الاثنين، عن القيمة الإجمالية لصادرات اللحوم ووارداتها خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن صادرات وواردات اللحوم التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال العام الماضي بلغت أكثر من7 مليارات ريال”.

وبينت الجمارك أن العام الماضي شهد إنهاء إجراءات تصدير واستيراد أكثر من 800 مليون كيلو من اللحوم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

 

مواد ذات صلة

تعميم مهم من «الضمان الصحي» لشركات التأمين

تعميم مهم من «الضمان الصحي» لشركات التأمين

«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص

«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص

«الأرصاد» توضح أقل درجة حرارة مسجلة فجر اليوم بمناطق المملكة

«الأرصاد» توضح أقل درجة حرارة مسجلة فجر اليوم بمناطق المملكة

هل الزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بـ«كورونا» مُقلقة؟.. باحث في علم الفيروسات يجيب (فيديو)

هل الزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بـ«كورونا» مُقلقة؟.. باحث في علم الفيروسات يجيب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>