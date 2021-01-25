«الجمارك» تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم في المملكة خلال 2020 (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الجمارك، أمس الاثنين، عن القيمة الإجمالية لصادرات اللحوم ووارداتها خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن صادرات وواردات اللحوم التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال العام الماضي بلغت أكثر من7 مليارات ريال”.

وبينت الجمارك أن العام الماضي شهد إنهاء إجراءات تصدير واستيراد أكثر من 800 مليون كيلو من اللحوم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.