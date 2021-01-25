حفظ وتلقين وتعليم عن بعد.. «حلقات المتون» بالمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن حلقات المتون العلمية في المسجد النبوي تضم (٣٧٣) حلقة، يدرس فيها ( ٧٩٠٩ ) طالب وطالبة.

وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحلقات تشمل (الحفظ، التلقين، المراجعة، المكثفة، الصم والبكم والمكفوفين، التعليم عن بُعد).