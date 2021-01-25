حفظ وتلقين وتعليم عن بعد.. «حلقات المتون» بالمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن حلقات المتون العلمية في المسجد النبوي تضم (٣٧٣) حلقة، يدرس فيها ( ٧٩٠٩ ) طالب وطالبة.
وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحلقات تشمل (الحفظ، التلقين، المراجعة، المكثفة، الصم والبكم والمكفوفين، التعليم عن بُعد).
تضم حلقات المتون العلمية في المسجد النبوي ( ٣٧٣ ) حلقة، يدرس فيها ( ٧٩٠٩ ) طالب وطالبة، منها حلقات: ( الحفظ، التلقين، المراجعة، المكثفة، الصم والبكم والمكفوفين، التعليم عن بُعد ) .#اليوم_العالمي_للتعليم#المسجد_النبويpic.twitter.com/tJ80D0YNlW
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa)January 25, 2021