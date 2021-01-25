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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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حفظ وتلقين وتعليم عن بعد.. «حلقات المتون» بالمسجد النبوي

حفظ وتلقين وتعليم عن بعد.. «حلقات المتون» بالمسجد النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن حلقات المتون العلمية في المسجد النبوي تضم (٣٧٣) حلقة، يدرس فيها ( ٧٩٠٩ ) طالب وطالبة.

وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحلقات تشمل (الحفظ، التلقين، المراجعة، المكثفة، الصم والبكم والمكفوفين، التعليم عن بُعد).

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