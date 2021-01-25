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الإطاحة بعصابة انتحلت صفة الأمن ونفذت جرائم سرقة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين ومخالف من الجنسية السودانية انتحلوا صفة رجال الأمن وارتكبوا عدة جرائم بالرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأقرّوا بارتكاب حادثتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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