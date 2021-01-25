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هل أعراض كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار؟

هل أعراض كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الخبيرة بالأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال خاصة الأصغر سنًا، المصابين بكورونا يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن.

وقالت ماريا فان كيركوف: “إن البالغين المصابين بفيروس كورونا يتعرضون لأعراض تتراوح ما بين مشكلات في الجهاز التنفسي أو الشعور بتوعك، ثم يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما يصابون بالسعال أو التهاب الحلق أو العطس”، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الأطفال هي الوقاية، مشددة على نظافة أيدي الأطفال وغسل أيديهم بشكل مناسب بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية.

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