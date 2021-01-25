الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«رويترز»: المملكة تحصل على أول إمدادات لقاح «أسترا زينيكا» للوقاية من كورونا

«رويترز»: المملكة تحصل على أول إمدادات لقاح «أسترا زينيكا» للوقاية من كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح اليوم الإثنين، إن المعهد سيزود المملكة بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية، وفقا لـ”رويترز”.

وعقد معهد سيروم الهندي أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم شراكة مع أسترا زينيكا ومؤسسة جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد ” أدار بوناوالا ” إن الجرعات المتجهة للمملكة سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (198) حالة كما تم تسجيل 3 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (366584) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (358137) حالة.

مواد ذات صلة

«الصحة» تحدد أسباب زيادة إصابات كورونا مؤخرا.. وتوجه رسالة مهمة

«الصحة» تحدد أسباب زيادة إصابات كورونا مؤخرا.. وتوجه رسالة مهمة

متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب

متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب

«الشؤون البلدية» تُشدد على تطبيق «بروتوكولات» قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

«الشؤون البلدية» تُشدد على تطبيق «بروتوكولات» قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 213 إصابة جديدة و198 حالة تعافي و3 حالات وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 213 إصابة جديدة و198 حالة تعافي و3 حالات وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>