«رويترز»: المملكة تحصل على أول إمدادات لقاح «أسترا زينيكا» للوقاية من كورونا

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أكد الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح اليوم الإثنين، إن المعهد سيزود المملكة بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية، وفقا لـ”رويترز”.

وعقد معهد سيروم الهندي أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم شراكة مع أسترا زينيكا ومؤسسة جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد ” أدار بوناوالا ” إن الجرعات المتجهة للمملكة سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (198) حالة كما تم تسجيل 3 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (366584) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (358137) حالة.