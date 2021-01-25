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متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب

متى تتحقق المناعة العالية بعد تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية؟.. «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن الجسد يحتاج إلى 7 أيام بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا ليكوّن المناعة العالية من الفيروس.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها “عش بصحة” خطة التطعيم من أجل تحقيق المناعة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشارت الصحة إلى أنه بعد تلقي الجرعة الأولى يبدأ الجسم في تكوين المناعة اللازمة لمقاومة الفيروس حتى موعد تلقي الجرعة الثانية لتحقق المناعة العالية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن رصد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، مستجدات كورونا في المملكة، حيث سجلت (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (198) حالة كما تم تسجيل 3 وفيات.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية إلى (366584) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (358137) حالة.

 

 

 

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