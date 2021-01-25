«الصحة» تحدد أسباب زيادة إصابات كورونا مؤخرا.. وتوجه رسالة مهمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، رصد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.

مستجدات كورونا

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 198 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

الداخلية تحذر

وفي سياق متصل، جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، وذلك ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من “5” أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للائحة الحد من التجمعات.

وجددت الوزارة التذكير بالغرامات الواردة باللائحة وتشمل:

– المرة الأولى: 50 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه.

– المرة الثانية: 100 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه.

– المرة الثالثة: مضاعفة عقوبة المنشأة والمسؤول وإحالة الحضور أو الداعي إلي الحضور والمتسبب فيه إلى النيابة العامة.