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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الجوازات» تبدأ استقبال طلبات تمديد «هوية زائر» لليمنيين

«الجوازات» تبدأ استقبال طلبات تمديد «هوية زائر» لليمنيين
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تواصل – واس:

بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءاً من 22/ 3/ 1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يوماً، من الاثنين 12 / 6 / 1442هـ حتى السبت 1 / 7 / 1442هـ.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آلياً بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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