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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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خدمة جديدة لعملاء «سامسونج» تتعلق بالسيارات

خدمة جديدة لعملاء «سامسونج» تتعلق بالسيارات
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تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة سامسونج عن توسيع نطاق خدماتها “Smart Things” “الأشياء الذكية” بالمفتاح الرقمي “Digital Key” للسيارة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن خدمات “Smart Things”، التي تتيح إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي، ستتيح أيضاً في القريب إمكانية التحكم في السيارة المتصلة عبر تطبيق الهاتف الذكي.
ومن خلال دمج خدمات سامسونغ في نظام التشغيل غوغل Android Automotive يمكن للمرء على سبيل المثال استدعاء معلومات خاصة بسيارته أو تأمين أو تحرير أقفالها عن بعد أو فتح بوابة المرآب أوتوماتيكياً عند اقتراب السيارة منها أو تحرير أقفال أبواب السيارة عندما يقترب المرء منها ومعه الهاتف الذكي.
وتتعاون سامسونج حالياً مع العديد من شركات السيارات مثل أودي وبي إم دبليو وفورد وجينيسيس التابعة لهيونداي لتوسيع نطاق استخدامات المفتاح الرقمي.

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