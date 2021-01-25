وظائف شاغرة للجنسين بـ«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني»

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أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظائف تقنية شاغرة (للرجال والنساء) ، للعمل في مدينة الرياض ، وفق بالمسميات التالية:
1 – مهندس التطوير والعمليات التقنية , DevOps Engineer
- بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
- توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة
2 – مسؤول النظام والشبكة – الفريق الأزرق , System and Network Administrator – Blue Team
- بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
- توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة
3 – مسؤول النظام والشبكة – الفريق الأحمر , System and Network Administrator – Red Team
- بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
- توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة
– الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- معرفة في لغات البرمجة في تفاصيل كل وظيفة.
– وأوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).