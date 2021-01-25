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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة للجنسين بـ«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني»

وظائف شاغرة للجنسين بـ«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظائف تقنية شاغرة (للرجال والنساء) ، للعمل في مدينة الرياض ، وفق بالمسميات التالية:

1 – مهندس التطوير والعمليات التقنية , DevOps Engineer

  • بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
  • توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة

2 – مسؤول النظام والشبكة – الفريق الأزرق , System and Network Administrator – Blue Team

  • بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
  • توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة

3 – مسؤول النظام والشبكة – الفريق الأحمر , System and Network Administrator – Red Team

  • بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب
  • توفر المهارات التقنية المطلوبة لشغل الوظيفة

– الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
  • معرفة في لغات البرمجة في تفاصيل كل وظيفة.

– وأوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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