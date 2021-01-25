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«الصحة» تجري 43 ألف فحص مخبرياً جديداً لمحاصرة كورونا

«الصحة» تجري 43 ألف فحص مخبرياً جديداً لمحاصرة كورونا
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تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة إجراء (43695) فحصاً مخبرياً جديداً، في جميع أنحاء المملكة من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت “الصحة” استمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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