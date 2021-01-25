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الكويت تعلن تأجيل المرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية

الكويت تعلن تأجيل المرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت دولة الكويت تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية حتى إشعار آخر.
ودفعت سلالة كورونا الجديدة السلطات في الكويت إلى تقليص عدد المسافرين للبلاد، بنسبة تصل إلى 80 في المئة.
وذكرت وكالة “رويترز” وصحف كويتية أن إجمالي القادمين إلى الكويت، وفق المعايير الجديدة، سيكون 1000 راكب فقط يوميا بدلا من 5 آلاف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية ، إنه “بناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتبارا من 24 يناير وحتى 6 فبراير.

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