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«استشاري» يحذر من خطورة الإفراط في استنشاق البخور

«استشاري» يحذر من خطورة الإفراط في استنشاق البخور
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة الإفراط في استنشاق واستعمال البخور.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للمعلوميه..  البخور للتطيب وليس للاستنشاق!!”.

وأضاف الدكتور خالد النمر: “قليلٌ من البخور يعطي رائحة جميلة للضيوف والملابس.. لكن الإكثار منه يثير القصبات الهوائيه “الطبيعية”.

 

 

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