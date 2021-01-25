«استشاري» يحذر من خطورة الإفراط في استنشاق البخور

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة الإفراط في استنشاق واستعمال البخور.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للمعلوميه.. البخور للتطيب وليس للاستنشاق!!”.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “قليلٌ من البخور يعطي رائحة جميلة للضيوف والملابس.. لكن الإكثار منه يثير القصبات الهوائيه “الطبيعية”.
للمعلوميه:
البخور للتطيب وليس للاستنشاق!!
قليلٌ منه يعطي رائحة جميلة للضيوف والملابس..لكن الاكثار منه يثير القصبات الهوائيه "الطبيعيه".
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)January 25, 2021