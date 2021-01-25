«الداخلية» تحذر العمالة الوافدة من مخالفة الإجراءات الاحترازية.. وتحدد الغرامات المستحقة

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تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، وذلك ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من «5» أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للائحة الحد من التجمعات.

وجددت الوزارة التذكير بالغرامات الواردة باللائحة وتشمل:
المرة الأولى: 50 ألف ريال «عقوبة المنشأة والمسؤول» و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه.
المرة الثانية: 100 ألف ريال «عقوبة المنشأة والمسؤول» و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه.
المرة الثالثة: مضاعفة عقوبة المنشأة والمسؤول وإحالة الحضور أو الداعي إلي الحضور والمتسبب فيه إلى النيابة العامة.

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