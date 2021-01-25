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«الشؤون البلدية» تُشدد على تطبيق «بروتوكولات» قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

«الشؤون البلدية» تُشدد على تطبيق «بروتوكولات» قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات
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تواصل – فريق التحرير:

أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان نشر بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات على النحو التالي:

لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات
ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت
توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة
التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة
الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه
استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب
تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد

تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري
ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات 

كما أكدت الشؤون البلدية على أهمية الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية كالتالي:

أن لا يزيد عدد الحضور عن 50 فرداً

وضع علامات أو ملصقان للتباعد الاجتماعي
تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي
وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستخدام
أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

 

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