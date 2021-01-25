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أيهما أفضل في الشتاء.. الليمون البارد أم الساخن؟

أيهما أفضل في الشتاء.. الليمون البارد أم الساخن؟
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تواصل – وكالات:

يقبل الكثير من الناس على تناول عصير الليمون سواء كان ساخناً أم بارداً في فصل الشتاء لدوره في تعزيز المناعة ومقاومة نزلات البرد.

ولكن أيهما أفضل تناول عصير الليمون بارد أم ساخن؟ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من فوائد عصير الليمون.

أشارت العديد من الدراسات أن القيمة الغذائية لليمون بارداً كان أم ساخناً لا تختلف كثيراً وأن لا يوجد هناك فرق بين فوائد هذين المشروبين. فالليمون الساخن الذي يُضاف إليه القليل من العسل والزنجبيل مناسب لفصل الشتاء والمشروب البارد مشروب صيفي منعش بامتياز.

ولكن يُفضل العديد من الباحثين في هذا الموضوع شرب الليمون بارداً للحصول على جميع فوائده بطريقة مباشرة وصحية.

فوائد الليمون:

– يطرد السموم من الجسم.

– ينظف الجهاز الهضمي.

– يخفض ضغط الدم.

– يعالج نزلات البرد والأنفلونزا.

– من أهم مصادر فيتامين سي.

– يتخلص من الوزن الزائد.

– يسهل عملية الهضم.

– يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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