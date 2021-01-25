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مستخدمو هواتف «سامسونج» يشتكون من عيب تقني خطير

مستخدمو هواتف «سامسونج» يشتكون من عيب تقني خطير
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تواصل- فريق التحرير:

شكا عدد من مستخدمي سلسلة هواتف ”سامسونج “ الجديدة أن أحدث هواتفها الذكية Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra لا تدعم تحديثات أندرويد السلسة.

وتتيح ميزة تحديثات أندرويد السلسة تثبيت تحديثات البرنامج الثابت الجديد في الخلفية أثناء استخدام الجهاز بشكل نشط، وتوجد في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد منذ عام 2016، لكن ”سامسونج“ لم تنفذها بعد.
وعند إعادة التشغيل التالية، يقوم الهاتف أو الجهاز اللوحي بتشغيل البرنامج الثابت الجديد، ما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ولا يضطرون إلى انتظار شريط التقدم.

وكان من المفترض على نطاق واسع أن “جوجل“ ستطلب دعمًا لطريقة التحديث هذه مع أندرويد 11 كما أثبتت بعض المستندات المسربة، لكن يبدو أن ”غوغل“ تراجعت عن هذا القرار.

ويتم تنفيذ هذه الميزة باستخدام أقسام A/B الافتراضية، التي تشغل مساحة تخزين كبيرة، لتثبيت التحديث في الخلفية أثناء استخدام هاتفك.

ووفقًا لآخر إصدار في شهر يناير 2021، فإن الميزة ليست شرطًا، وتخبر ”غوغل“ الشركات المصنعة أنه ينبغي دعمها، ويبدو أن ”غوغل“ تراجعت عن هذا المطلب تحت ضغط من صانعي الهواتف الذكية، مثل ”سامسونغ“.

ويعني هذا أن هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra من ”سامسونج“ لا تزال تفتقر إلى دعم ميزة تحديثات أندرويد السلسة البالغة من العمر خمس سنوات.

ولاحظ المستخدمون أن الأجهزة تفتقر إلى أي إشارة إلى تحديثات A/B في صورة النظام، وبالنظر إلى تطبيقين، Treble Info و Treble Check، فإن القصة هي نفسها هناك، حيث يتم وضع علامة على افتقار الدعم لميزة التحديثات السلسة.

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